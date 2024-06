Fußgängerin von Straßenbahn erfasst

Nr. 1273

Gestern Abend wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Köpenick verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen betrat die 47-Jährige gegen 20.40 Uhr die Straßenbahngleise im Bereich der Tram-Haltestelle Müggelheimer Straße/Wendenschloßstraße und wurde von einer Straßenbahn der Linie 27 erfasst. Der 62-jährige Straßenbahnfahrer, der mit der Bahn die Müggelheimer Straße in Richtung Müggelheimer Damm befuhr, leitete noch eine Notbremsung ein, konnte eine Kollision jedoch nicht verhindern. Rettungskräfte brachten die Frau mit Verletzungen am Kopf und am Oberkörper in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle der 47-Jährigen im Krankenhaus ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der Straßenbahnfahrer blieb unverletzt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Tramverkehr in Richtung Müggelheimer Damm bis 21.20 Uhr unterbrochen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.