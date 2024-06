Verschüttetes Bier führt zu Auseinandersetzung

Nr. 1272

Durch einen Stich mit einer abgebrochenen Flasche erlitt ein Mann vergangene Nacht in Friedrichshain eine Rückenverletzung. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen war der 25-Jährige gegen 3 Uhr am S-Bahnhof Warschauer Straße unterwegs, als ihm ein 34-Jähriger dabei Bier auf die Hose schüttete. Der Jüngere schlug dem Älteren daraufhin ins Gesicht und ging anschließend weiter. Der 34-Jährige folgte dem 25-Jährigen unterdessen und stach diesem mit einer abgebrochenen Glasflasche in den Rücken. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen beide Männer fest. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 25-Jährigen und brachten ihn anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ebenfalls hinzugerufene Einsatzkräfte der Polizei Berlin brachten den 34-Jährigen in einen Polizeigewahrsam, wo er nach einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt wurde, welches die weiteren Ermittlungen führt.