Festnahme nach versuchtem Raub

Nr. 1265

In Reinickendorf wurde in der vergangenen Nacht ein Mann auf dem Weg zur Arbeit überfallen. Der 60-Jährige soll von mehreren Personen gegen 2.45 Uhr angehalten worden sein, als er mit seinem Fahrrad den Gehweg der Roedernallee in Fahrtrichtung Am Nordgraben befuhr. Kurz vor der Einmündung der Flottenstraße soll ihn ein 17-Jähriger aus der Gruppe an der Schulter gegriffen und Geld von ihm gefordert haben. Dem 60-Jährigen gelang es nach eigenen Angaben, sich loszureißen. Im darauffolgenden Gerangel soll der Jugendliche gedroht haben, sein Gegenüber „abzustechen“. Erst, als ihn ein mutmaßlicher Mittäter auf mögliche Kameras in der Umgebung aufmerksam gemacht hatte, soll er von dem 60-Jährigen abgelassen haben. Dieser konnte mit seinem Rad zu einer nahegelegenen Tankstelle flüchten und die Polizei alarmieren. Die Einsatzkräfte konnten den 17-jährigen mutmaßlichen Haupttäter und seinen 18-jährigen mutmaßlichen Komplizen festnehmen. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 17-Jährige unkooperativ und aggressiv. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung im Polizeigewahrsam durfte der 18-Jährige gehen, der 17-Jährige wurde von seiner Mutter abgeholt. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die weiteren Ermittlungen.