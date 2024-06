Neunjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1252

Gestern Nachmittag ist ein Neunjähriger bei einem Verkehrsunfall in Lichterfelde verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 31-Jähriger gegen 15 Uhr mit seinem Audi den mittleren Fahrstreifen der Goerzallee in Richtung Wismarer Straße und fuhr an der Billy-Wilder-Promenade den Jungen an, der nach Angaben von Zeugen von rechts aus bei Rot auf die Fahrbahn gelaufen sein soll. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Neunjährigen mit einer Beinverletzung zu einer stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere zu den abgestrahlten Farben der Ampeln an der Kreuzung, dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) geführt.