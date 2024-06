Frau nach Brand in Wohnung verstorben

Nr. 1244

Gestern Mittag ist bei einem Wohnungsbrand in Neukölln eine Frau verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkten Anwohnende gegen 12.30 Uhr Flammen in einer Wohnung in der Niemetzstraße und alarmierten daraufhin Rettungskräfte. Die Feuerwehr evakuierte das Wohnhaus und löschte den Brand. Während der Evakuierungsmaßnahmen bargen die Rettungskräfte eine leblose 87-jährige Mieterin und reanimierten diese zunächst erfolgreich. Die Seniorin wurde durch die Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht, in welchem sie kurze Zeit später verstarb. Drei weitere Mieter wurden verletzt und vor Ort ambulant versorgt. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnten die Anwohnenden in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Braunschweiger Straße zwischen Brusendorfer Straße und Elsterstraße sowie die Niemetzstraße zwischen Böhmische Straße und Saalestraße blieben während des Einsatzes für Fahrzeugverkehr und ÖPNV gesperrt. Die Ermittlungen zum Verdacht der schweren Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.