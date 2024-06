Festnahme nach Autodiebstahl

Nr. 1229

Ein bereits polizeibekannter Mehrfachtäter ging der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) gestern Abend nach einem mutmaßlichen Autodiebstahl in Spandau ins Netz. Ein 43-Jähriger hatte seinen Pkw gegen 19.50 Uhr unverschlossen und mit steckendem Schlüssel in der Straße Freiheit abgestellt, um kurz etwas aus einem Geschäft zu holen. Er konnte gerade noch sehen, wie ein fremder junger Mann in das Auto stieg und damit wegfuhr. Gegen 3.30 Uhr sah der Besitzer sein Auto dann am Spandauer Damm wieder, nahm die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte des Abschnitts 22 konnten den Wagen schließlich an der Kreuzung Osloer Straße Ecke Koloniestraße stoppen. Inzwischen waren an dem Wagen neue Kennzeichen angebracht worden, die vor einigen Tagen ebenfalls entwendet worden waren. Der 19-jährige mutmaßliche Dieb, der nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt, wurde in Gewahrsam genommen, erkennungsdienstlich behandelt und an ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) überstellt, das die weiteren Ermittlungen führt.