Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1215

Vergangene Nacht kam es in Prenzlauer Berg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Motorrollerfahrer. Kurz vor 2 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit einem Toyota die Prenzlauer Allee in Richtung Danziger Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Toyota-Fahrer an der Kreuzung zur Danziger Straße verbotswidrig nach links abgebogen sein. Dabei kam es mit dem auf der Prenzlauer Allee entgegenkommenden 37-Jährigen Piaggio-Fahrer zum Zusammenstoß. Der Motorrollerfahrer erlitt durch den Unfall Platzwunden sowie innere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 37-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weiteren Ermittlungen.