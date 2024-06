Jugendlicher nach Raub eines Pkw festgenommen

Nr. 1232

In der vergangenen Nacht nahmen Ermittlerinnen und Ermittler in Reinickendorf einen Jugendlichen fest. Er steht im Verdacht, Anfang Juni am Raub eines Autos in Niederschönhausen und dem Diebstahl von Kennzeichen in Wedding beteiligt gewesen zu sein. Gegen 0.45 Uhr stellten die Einsatzkräfte den geraubten Wagen auf der Schwabstraße fest, an dem die als gestohlen gemeldeten Kennzeichen angebracht waren, und stoppten das Fahrzeug. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 15-Jährigen, der nicht über die notwendige Fahrerlaubnis verfügte. Die Einsatzkräfte nahmen den Jugendlichen als mutmaßlichen Räuber fest und brachten ihn für das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord), in einen Polizeigewahrsam. Der Pkw und die Kennzeichenschilder wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen, insbesondere die Fahndung nach weiteren Tatverdächtigen, dauern an.

Erstmeldung Nr. 1179 vom 5. Juni 2024: Gruppe überfällt Mann

Bei einem Raub in Niederschönhausen wurde in der vergangenen Nacht ein Mann verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde der 44-Jährige um kurz nach 22 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Provinzstraße von einer vierköpfigen Personengruppe geschlagen, woraufhin er zu Boden ging. Anschließend nahm die Gruppe ihm Geld, Handy sowie Autoschlüssel ab, setzte sich in sein dort abgestelltes Fahrzeug und flüchtete damit in Richtung Schönholzer Straße. Durch den Angriff erlitt der 44-Jährige multiple Verletzungen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Aufnahme und Behandlung in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen zu dem schweren Raub dauern an und wurden vom Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.