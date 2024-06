Nach Raub auf 80-Jährigen - Wer kennt diese Männer?

Nr. 1332

Mit der Veröffentlichung von Fotos und einer Videoaufnahme bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach zwei Männern. Sie sind dringend verdächtig, am Dienstag, den 28. Mai 2024 gegen 17.30 Uhr den 80-Jährigen auf einer Parkbank im Großen Tiergarten beraubt zu haben.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Personen machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in Berlin-Spandau, unter den Telefonnummern (030) 4664–273316 sowie (030) 4664–271100 oder per E-Mail an dir2k33@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.

Erstmeldung Nr. 1107 vom 29. Mai 2024: Unbekannte berauben 80-Jährigen

Bei einem Raub in Tiergarten wurde gestern Nachmittag ein Senior verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand saß ein 80 Jahre alter Mann gegen 17.30 Uhr auf einer Parkbank im Großen Tiergarten, als zwei unbekannte Männer auf ihn zukamen. Während einer der beiden den Senior gewürgt haben soll, soll der andere ihm ein Handy aus der Hand gerissen haben. Anschließend soll ihm einer der Unbekannten gegen den Kopf geschlagen haben, während der andere Tatverdächtige die Geldbörse des 80-Jährigen entwendete. Danach flüchteten die beiden Unbekannten durch den Großen Tiergarten in Richtung Klopstockstraße. Durch den Angriff erlitt der Senior Verletzungen am Kopf und wurde von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.