Festnahme nach Einbruch in einen Bus

Nr. 1067

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte in Mitte einen jungen Mann nach einem Einbruch in einen Bus fest. Ein Zeuge rief gegen 21.20 Uhr die Polizei zur Köpenicker Straße, da er beobachtet hatte, wie ein 21 Jahre alter Mann zunächst die Scheibe einer Bustür eingeschlagen hatte. Anschließend soll der Tatverdächtige durch die eingeschlagene Scheibe in den Bus gestiegen sein. Als sich Polizistinnen und Polizisten dem Tatort näherten, soll der mutmaßliche Einbrecher den Bus wieder verlassen haben. Einsatzkräfte nahmen den 21-Jährigen, der typische Einbruchsutensilien mit sich führte, in unmittelbarer Nähe fest und brachten ihn zur Feststellung seiner Personalien in einen Polizeigewahrsam, von wo aus er der weiterbearbeitenden Dienststelle übergeben wurde. Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (Süd) übernommen.