Nach Flucht vor Polizei festgenommen

Nr. 1046

Marzahn-Hellersdorf/Lichtenberg

In der Nacht vom vergangenen Samstag zum Sonntag nahmen Polizeieinsatzkräfte in Lichtenberg einen Mann fest, der versuchte, mit einem Auto vor einer Kontrolle zu flüchten. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 24-Jährige gegen 2.50 Uhr in einem VW unterwegs, als er durch Polizeieinsatzkräfte im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Kreuzung Landsberger Allee/ Zossener Straße angehalten werden sollte. Er entzog sich jedoch dieser Kontrolle und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Ort, so dass er von den Einsatzkräften zunächst aus den Augen verloren wurde.

Etwa gegen 3 Uhr entdeckten ihn die Einsatzkräfte an der Ecke Im Lindenhof/ Klara-Weyl-Straße wieder. Als der 24-Jährige dort versuchte, am Polizeifahrzeug vorbeizufahren, kam es zu einer Kollision im Bereich der Beifahrerseite. Dadurch erlitt ein Polizeibeamter, der im Fahrzeug saß, Verletzungen an einem Knie, die später in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Er trat vom Dienst ab. Eine weitere Flucht zu Fuß verhinderten die Polizeieinsatzkräfte und nahmen den 24-Jährigen fest. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, so dass durch die Einsatzkräfte das Distanz-Elektroimpulsgerät eingesetzt wurde. So konnten weitere Widerstandshandlungen unterbunden werden. Rettungskräfte untersuchten den Mann anschließend hinsichtlich des Einsatzes des Distanz-Elektroimpulsgerätes. Verletzungen wurden nicht festgestellt. Eine weitere Behandlung lehnte er ab. Polizeiliche Überprüfungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 24-Jährige kam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam, welchen er anschließend wieder verlassen konnte.