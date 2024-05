Fahrer beleidigt und bedroht

Nr. 1041

Der Fahrer eines Personenbeförderungsunternehmens alarmierte in der vergangenen Nacht die Polizei nach Gesundbrunnen. Dort zeigte der 38-jährige an, dass er gegen 2 Uhr an der Osloer Straße Ecke Prinzenallee gehalten hatte, da er kurz zuvor mit einem Fahrgast über die gefahrene Route in einen Streit geraten war. In der Folge soll der Unbekannte den Fahrer fremdenfeindlich beleidigt und bedroht haben und im und gegen das Fahrzeug gespuckt haben. Schließlich entfernte sich der Tatverdächtige in Richtung Stockholmer Straße. Die weiteren Ermittlungen wegen Beleidigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.