Seniorin stürzt im Bus

Nr. 1013

Bei einem Verkehrsunfall in Tempelhof wurde gestern Nachmittag eine alte Dame verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 72-jährige Fahrer eines Busses der Linie 184 gegen 14.50 Uhr die Hoeppnerstraße in Richtung Gontermannstraße. Beim Anfahren nach einem Stopp soll dem Busfahrer ein Lkw entgegengekommen sein, sodass er abbremsen musste, wodurch die 88-Jährige im Bus zu Fall kam. Die Seniorin erlitt Verletzungen am Kopf und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden durch ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.