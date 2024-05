Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 0945

Gestern Nachmittag wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Toyota kurz vor 16 Uhr aus Richtung Bergmannstraße kommend in der Zossener Straße unterwegs gewesen und dann nach links in die Riemannstraße eingebogen sein. Im Einmündungsbereich stieß der Wagen mit einem 27-jährigen E-Scooter-Fahrer zusammen. Dabei wurde der Fahrer des E-Scooters in die Luft geschleudert. Der Mann erlitt neben inneren Verletzungen auch Verletzungen am Kopf, an der Hüfte und an einem Bein. Der Fahrer des Pkw entfernte sich in Richtung Solmsstraße, wo er den Wagen stehen ließ und zu Fuß in die Fürbringerstraße geflüchtet sein soll.

Wer hat den Unfall am Dienstag, den 7. Mai 2024 gegen 16 Uhr beobachtet und kann Angaben zu dem geflüchteten Autofahrer machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 5 (City) in der Wedekindstraße 10 in Berlin-Friedrichshain innerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-572800, außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-571100 oder per E-Mail an Dir5K24@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.