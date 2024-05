In Wohnung eingebrochen - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 0951

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) nach zwei Männern, die im Verdacht stehen, in eine Wohnung im Ortsteil Französisch Buchholz eingebrochen zu sein. Das Duo soll sich am Dienstag, den 23. Januar 2024, gegen 2.30 Uhr, Zutritt in die Wohnung in der Blankenfelder Straße verschafft, darin befindliche elektronische Geräte, Goldmünzen sowie Armbanduhren an sich genommen haben und anschließend mit der Beute geflüchtet sein. Einer der beiden Tatverdächtigen trug einen Kapuzenpullover mit einem auffälligen Muster an beiden Oberarmen.

Wer kennt die Abgebildeten und kann Angaben zu ihren Identitäten und/oder ihren Aufenthaltsorten machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat geben?