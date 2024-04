Festnahme im Parkhaus

Nr. 0813

Heute früh nahmen Einsatzkräfte einen Mann in Spandau fest. Gegen 3.10 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Mann, der in einem Parkhaus am Stabholzgarten eine Seitenscheibe eines Autos einschlug. Anschließend drang der Tatverdächtige in den Wagen ein und durchwühlte den Lancia. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 33-Jährigen noch im Fahrzeug fest. Anschließend brachten sie ihn in einen Polizeigewahrsam, wo er einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt wurde. Dieses übernahm die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.