Kradfahrerin mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Nr. 0790

Heute Vormittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Spandau, bei dem eine Kradfahrerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 31-Jähriger gegen 10.50 Uhr mit einem Auto vom Pinneberger Weg kommend die Prisdorfer Straße in Richtung Brunsbütteler Damm befahren haben, als er mit einer 17-jährigen Jugendlichen kollidierte, die auf einem Leichtkraftrad von der Egelpfuhlstraße kommend auf dem Brunsbütteler Damm in Richtung Prisdorfer Straße unterwegs gewesen sein soll. Im weiteren Verlauf wurde die 17-Jährige gegen eine Werbetafel geschleudert, die sich auf der dortigen Mittelinsel befindet. Zeugen leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Jugendliche, welche multiple Verletzungen aufwies, mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 31-Jährige blieb unverletzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle bis etwa 12.30 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).