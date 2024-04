Verkehrskontrolle – scharfe Schusswaffen im Kofferraum

Nr. 0771

Gestern Abend gegen 20.50 Uhr bemerkten Einsatzkräfte in Britz einen Mercedes mit auffälliger Fahrweise und leicht überhöhter Geschwindigkeit. Nahe der Kreuzung Späthstraße Ecke Haarlemer Straße hielten die Einsatzkräfte den Fahrer an und führten eine Kontrolle durch. Im Rahmen der freiwillig gestatteten Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten zwei scharfe Schusswaffen und Patronen im Kofferraum. Zudem konnten im Fahrzeug ein Messer, ein Schlagstock sowie ein großes Tierabwehrspray, diverse Medikamente, die teilweise unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, und ein gefälschter Führerschein festgestellt und beschlagnahmt werden. Nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung durchsuchten die Einsatzkräfte anschließend die Wohnanschriften des 26-jährigen Fahrzeugführers und der gleichaltrigen Halterin, ohne Erfolg. Der 26-Jährige wurde nach Abschluss der Wohnungsdurchsuchungen an seiner Anschrift entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein zuständiges Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.