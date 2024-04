Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0760

In Bohnsdorf wurde heute Vormittag ein Kind angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 49-Jähriger gegen 9.20 Uhr mit seinem Lieferwagen in der Wegedornstraße in Richtung Buntzelstraße unterwegs. Offenbar übersah er einen achtjährigen Jungen, der die Fahrbahn mit seinem Fahrrad am Fußgängerüberweg an der Kreuzung Waltersdorfer Straße in Richtung Elsterstraße überquerte, und fuhr diesen an. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Kleinen mit einer Verletzung am Oberkörper zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.