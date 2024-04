Festnahme nach sexueller Belästigung und versuchtem Raub

Nr. 0677

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 53 nahmen in der vergangenen Nacht einen Mann in Kreuzberg fest, der zuvor eine Frau sexuell belästigt und versucht haben soll, sie auszurauben. Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge war die 28-Jährige gegen 1.40 Uhr auf dem Gehweg des Paul-Lincke-Ufers zu Fuß unterwegs, als sich ihr ein 24-jähriger Mann von hinten mit Lauten und Rufen näherte. Der 24-Jährige soll einen Arm um die Frau gelegt und angefangen haben, sie mit obszönen Gesten sexuell zu belästigen. Weiterhin soll er versucht haben, die Jacke der Frau zu öffnen und ihr auf die Brüste zu greifen. Im weiteren Verlauf schlug der 24-Jährige der Frau mit der Faust auf den Hinterkopf und mehrfach in ihr Gesicht. Als die Frau daraufhin zu Boden ging, soll der Mann der 28-Jährigen mit Reizgasspray in die Augen gesprüht und sie mit Gesten aufgefordert haben, ihm persönliche Gegenstände aus den Jackentaschen auszuhändigen. Danach soll er der Frau erneut mehrmals in das Gesicht geschlagen haben. Ein Anwohner, der durch die Hilferufe der Frau aufmerksam wurde, rief die Polizei. Die alarmierten Beamten konnten den Mann am Tatort festnehmen und ihn für die weiter ermittelnde Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) einliefern.