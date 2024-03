Fußgängerin von Bus angefahren

Nr. 0655

Bei einem Verkehrsunfall in Friedrichshain wurde heute Mittag eine Fußgängerin verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 55-jährige Fahrer eines Sightseeing-Busses gegen 13.15 Uhr auf der Mühlenstraße in Richtung Stralauer Platz unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Straße der Pariser Kommune übersah er offenbar eine 22-jährige Frau, die diese Straße an der Fußgängerfurt in Richtung Stralauer Platz überquerte, und fuhr sie an. Die Frau erlitt eine Kopfverletzung und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer stand unter Schock und wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Ob die Fußgängerampel zum Unfallzeitpunkt Rot oder Grün zeigte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen eines Fachkommissariats für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).