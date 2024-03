Radfahrerin bei Unfall verletzt

Nr. 0472

Gestern Nachmittag ist bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg eine Radfahrerin verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 88-Jährige kurz nach 15 Uhr mit ihrem Ford in der Greifswalder Straße in Richtung Mollstraße unterwegs und fuhr mit dem Wagen einige Meter hinter der Marienburger Straße die 65-Jährige an, die mit ihrem Fahrrad von rechts auf die Fahrbahn gefahren war, um die Greifswalder Straße zu überqueren. Rettungskräfte brachten die Zweiradfahrerin mit Kopfverletzungen und Verletzungen am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.