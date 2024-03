Kradfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 0468

Gestern Abend kam es in Kreuzberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern und einem Kradfahrer, bei dem der zuletzt genannte verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 52-jähriger Mann gegen 19 Uhr mit seinem Wagen den linken Fahrstreifen der Gneisenaustraße vom Mehringdamm kommend in Richtung Zossener Straße befahren haben. Hinter ihm soll ein 26-jähriger Motorradfahrer unterwegs gewesen sein. Während der Fahrt soll der 52-Jährige versucht haben, den Fahrstreifen nach rechts zu wechseln und übersah dabei offenbar den 31-Jährigen, der dort mit einem Auto unterwegs gewesen sein soll. Der 31-Jährige soll das Vorhaben des 52-Jährigen bemerkt und gehupt haben, wodurch er einen Zusammenstoß verhindern konnte. Im weiteren Verlauf soll der 52-jährige Mann wieder zurück in den linken Fahrstreifen gefahren und dort mit dem 26-jährigen Kradfahrer kollidiert sein, der die linke Fahrspur mittlerweile zum Überholen genutzt haben soll. Der junge Mann soll zuerst gegen einen Baum geprallt und dann gestürzt sein. Er erlitt eine Verletzung am Kopf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es besteht Lebensgefahr. Die anderen beiden Männer blieben unverletzt. Zum Zwecke der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme war die Unfallstelle rund sechs Stunden lang gesperrt. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.