Mutmaßliche Brandstiftung im U-Bahnhof

Nr. 0447

Gestern Abend wurden Polizeikräfte und Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung an einem U-Bahnhof in Wedding alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 21.15 Uhr zu einer Rauchentwicklung aufgrund brennender Kabel in einem Gleisbett am U-Bahnhof Seestraße. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Für den Zeitraum des Einsatzes waren der Bahnhof sowie die Kreuzung See- Ecke Müllerstraße gesperrt und der U-Bahnverkehr eingestellt. Es wurde niemand verletzt. Durch das Feuer entstand Sachschaden an der Gleisanlage sowie an den technischen Einrichtungen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.