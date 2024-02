Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung

Nr. 0410

Gestern Abend kamen drei Männer nach einer Auseinandersetzung in Kreuzberg mit verschiedenen Verletzungen in Krankenhäuser. Nach bisherigem Kenntnisstand soll eine Gruppe aus zehn bis fünfzehn Personen gegen 20.30 Uhr in der Graefestraße ein Auto, besetzt mit mehreren Personen, umringt haben und mehrere Scheiben des Fahrzeugs eingeschlagen haben. Anschließend entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 19-Jähriger eine Schussverletzung an einem Bein, vermutlich verursacht durch eine Schreckschusswaffe, erlitt. Einem 43-Jährigen wurden mehrere Stichverletzungen am Rumpf zugefügt und ein weiterer 19-Jähriger erlitt durch Schläge Verletzungen am Kopf. Während sich der letztgenannte Mann entgegen des ärztlichen Rates selbst wieder aus dem Krankenhaus entließ, verblieben die beiden anderen Männer zur Behandlung stationär. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Taten sowie zu den Tatverdächtigen dauern derzeit noch an. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat dazu die Arbeit aufgenommen.