Radfahrer und Fußgängerinnen bei Unfall verletzt

Nr. 0405

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Prenzlauer Berg sind ein Radfahrer und zwei Fußgängerinnen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 45-Jährige kurz vor 19 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Schönhauser Allee in Richtung Wisbyer Straße. An der Wichertstraße soll er im Kreuzungsbereich seine Fahrt auf der Radfahrerfurt fortgesetzt haben und dann kurz nach links ausgewichen sein, um das Heck eines nach rechts abbiegenden Wagens zu umfahren. Hier fuhr ein 24-Jähriger mit einem Taxi, der ebenfalls in der Schönhauser Allee in Richtung Wisbyer Straße unterwegs war, von hinten gegen das Fahrrad. In der Folge prallte der Radfahrer zunächst gegen die Windschutzscheibe des Taxis und schleuderte dann durch die Luft auf die Fahrbahn. Das Fahrrad schleuderte ebenfalls durch die Luft und traf zwei Fußgängerinnen im Alter von 21 und 39 Jahren, die an einer roten Ampel warteten. Während der Radfahrer mit Verletzungen am Oberkörper sowie Arm- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam, war eine ärztliche Behandlung der Fußgängerinnen nicht erforderlich. Der Taxifahrer stand unter dem Eindruck des Geschehenen. Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.