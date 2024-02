Einbruch in Juweliergeschäft

Nr. 0297

Aufmerksame Anwohnende riefen die Polizei heute früh nach Marienfelde, nachdem sie gegen 4.30 Uhr in einem Gebäude in der Marienfelder Allee ein lautes Krachen vernommen hatten. Anschließend beobachteten die Zeugen, wie ein Pkw aus einem Juweliergeschäft herausfuhr. Es sollen mindestens zwei Tatverdächtige an dem Einbruch beteiligt gewesen sein. Durch das gewaltsame Eindringen in das Geschäft und die anschließenden Verwüstungen im Verkaufsraum wurde erheblicher Sachschaden verursacht. Ob auch Gegenstände aus dem Geschäft entwendet wurden und ggf. welche, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes führt.