Brennende Fahrzeuge

Nr. 0281

In der vergangenen Nacht brannten in Rummelsburg zwei Fahrzeuge. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte gegen 2 Uhr ein brennendes Fahrzeug in der Straße An den Knabenhäusern und alarmierte die Feuerwehr. Es konnte zeitnah ein weiterer Autobrand in der Hildegard-Marcusson-Straße/Erich-Müller-Straße festgestellt werden. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die Brände, jedoch konnten sie ein vollständiges Ausbrennen der beiden Tesla nicht verhindern. Aufgrund der beschädigten Autobatterien wurden die beiden Fahrzeuge auf ein Sicherungsgelände der Polizei gebracht. Menschenleben wurden durch den Brand nicht gefährdet und es entstand kein Schaden an umliegenden Wohnhäusern. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Brände wird ein Zusammenhang dieser Taten geprüft. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.