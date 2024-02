Fußgängerin bei Unfall verletzt

Nr. 0273

Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen in Mariendorf ist eine Fußgängerin verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 61-jähriger Mann mit seinem Auto die Großbeerenstraße in Fahrtrichtung Rathausstraße befahren haben. Im Kreuzungsbereich Friedensstraße/Großbeerenstraße/Lankwitzer Straße sei er rechts in die Friedenstraße abgebogen und habe hierbei eine 64-jährige Fußgängerin angefahren, die bei Grün die Fahrbahn betreten haben soll. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf, an einem Bein sowie im Bereich des Rumpfes. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 64-Jährige zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.