Mann bei Raubüberfall verletzt

Nr. 0245

Gestern Nachmittag erlitt ein Mann bei einem Raubüberfall in einem Café eine Kopfverletzung. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen stürmten fünf Tatverdächte gegen 15.45 Uhr das Café in der Grüntaler Straße. Bewaffnet mit einem Teleskopschlagstock und einem Messer rannten die fünf in das Hinterzimmer des Cafés, wo sich ein 23-jähriger Mitarbeiter befand, schlugen mit Fäusten auf ihn ein und traten ihn mit Füßen. Einer der Tatverdächtigen schlug ihn mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf, sodass er eine Kopfplatzwunde erlitt. Anschließend entwendeten sie die Kellnergeldbörse inklusive der Tageseinnahmen und flüchteten aus der Lokalität in Richtung Osloer Straße. Der Verletzte folgte den Angreifern noch bis zur Osloer Straße Ecke Grüntaler Straße, dann verlor er den Sichtkontakt. Rettungskräfte brachten den 23-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen führt das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).