Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen – unter anderem ein Kilogramm Kokain beschlagnahmt

Nr. 0242

Gestern Mittag wurde in Haselhorst ein junger Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Kokain und Marihuana gehandelt zu haben. Einsatzkräfte des Abschnitts 21 waren in der Nähe des U-Bahnhofs Zitadelle auf den 26-Jährigen aufmerksam geworden, der dort offenbar auf Kundschaft wartete. Schließlich stieg er in ein Taxi und ließ sich damit in Richtung Jakob-Kaiser-Platz fahren. Dort hielten ihn die Einsatzkräfte an. Beim Aussteigen versuchte der 26-Jährige, sich eines Pakets zu entledigen, das, wie sich bei der späteren Überprüfung herausstellte, circa ein Kilogramm Kokain enthielt. Seine Personalien wollte der junge Mann nicht angeben, diese wurden im Zuge der nachfolgenden Ermittlungen festgestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten zudem mehrere Hundert bereits verpackte Verkaufseinheiten Marihuana und weitere 500 Gramm dieser Droge aufgefunden und beschlagnahmt werden. Heute soll der 26-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüfen soll. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.