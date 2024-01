Fußgängerin durch Kollision mit Pkw verletzt

Nr. 0149

Gestern Abend kam es in Johannisthal zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin erheblich verletzt wurde. Derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte eine 60-jährige Frau gegen 19 Uhr den Segelfliegerdamm an der Kreuzung zur Walther-Huth-Straße in Richtung Winckelmannstraße überqueren. Auf dem Fußgängerüberweg wurde sie von einem 35-jährigen Autofahrer angefahren, der den Segelfliegerdamm in Richtung Stubenrauchstraße befuhr. Durch die Kollision wurde die 60-Jährige mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Sie erlitt dadurch diverse Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.