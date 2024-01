Überfall mit Messer

Nr. 0090

Nach einem Überfall in Wedding kam in der vergangenen Nacht ein Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Zeugenaussagen und ersten Erkenntnissen wurde der 37-Jährige kurz nach 23 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Seestraße von einem Unbekannten angesprochen und seiner Geldbörse beraubt. Bei einer anschließenden Auseinandersetzung kam ein zweiter Tatverdächtiger hinzu und verletzte den Mann mutmaßlich mit einem Messer am Hals. Danach flüchtete das Duo mit der Beute in unbekannte Richtung. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Ermittlungen zu dem Überfall hat das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.