Frau beraubt und geschlagen

Nr. 2401

In der vergangenen Nacht soll in Wedding eine Frau von zwei unbekannt gebliebenen Männern beraubt und verletzt worden sein. Die 29-Jährige gab an, gegen 0.30 Uhr zu Fuß auf der Amrumer Straße unterwegs gewesen zu sein, als die beiden Männer sie angesprochen und zur Herausgabe ihrer Handtasche aufgefordert haben sollen. Als sie sich weigerte, sollen die Männer ihr die Tasche gewaltsam entrissen und die Frau geschlagen haben, sodass sie zu Boden fiel. Dann sollen die beiden Tatverdächtigen weiter auf sie eingeschlagen haben. Das Duo soll einen Ring, ein Mobiltelefon und Bargeld erbeutet haben und damit in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die 29-Jährige begab sich mit leichten Verletzungen im Gesicht selbstständig in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Klinikpersonal alarmierte die Polizei. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).