Mann bei Brand schwer verletzt

Nr. 2301

Gestern Nachmittag brannte es in einer Wohnung in Reinickendorf. Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses in der Provinzstraße wurde gegen 15.15 Uhr auf die ausgelöste Brandmeldeanlage aufmerksam und wählte den Notruf. Alarmierte Brandbekämpfer und Brandbekämpferinnen öffneten zwei Wohnungen. In der einen stellten sie einen brennenden Kleiderschrank und einen 67-jährigen Mann mit schweren Verletzungen fest. Sie löschten die Flammen und brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. In der darüber liegenden Wohnung trafen sie auf eine 35-jährige Frau, die über Atembeschwerden und Schwindel klagte. Die Einsatzkräfte retteten die 35-Jährige aus ihrer Wohnung und behandelten sie ambulant am Ort. Die übrigen Bewohner und Bewohnerinnen blieben unverletzt und begaben sich selbstständig nach draußen. Die Ermittler und Ermittlerinnen gehen bislang von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wurden an ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übergeben.