Mutmaßliche Einbrecher nach Zeugenhinweis festgenommen

Nr. 2293

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 25 heute früh in Charlottenburg zwei mutmaßliche Einbrecher festnehmen. Der 44-Jährige hatte an einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Pestalozzistraße verdächtige Geräusche vernommen sowie Taschenlampenlicht gesehen und die Polizei gerufen. Bei der Annäherung zum Tatort gegen 4.30 Uhr kamen den Einsatzkräften die beiden Tatverdächtigen im Alter von 30 und 34 Jahren zunächst entgegen. Der Ältere konnte direkt am Hauseingang festgenommen werden. Den davonrennenden Jüngeren fassten die Beamten kurz darauf unweit des Tatortes. Beide trugen mutmaßliches Tatwerkzeug und Diebesgut mit sich, das beschlagnahmt wurde. In einem Umschlag fanden die Einsatzkräfte Geld, das die Tatverdächtigen kurz zuvor aus einem Café in der Bleibtreustraße gestohlen haben sollen. Auch dort war eingebrochen worden. Beide Männer kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurden von dort der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übergeben. Die Ermittlungen dauern an.