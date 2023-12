80-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 2283

Bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf wurde am gestrigen Vormittag ein Radfahrer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen überquerte gegen 11.30 Uhr ein 80-Jähriger mit seinem Fahrrad die Fahrbahn der Markstraße in Höhe der Haßlinger Straße. Ein 59-jähriger Kleintransporterfahrer, der auf der Markstraße in Richtung Haßlinger Straße unterwegs war, wendete sein Fahrzeug an einem Mitteldurchbruch und fuhr den Mann mit seinem Rad an. Der Senior erlitt mehrere Beinverletzungen und eine Armfraktur. Er kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsunfalldelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen.