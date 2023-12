Feuer an Weihnachtsmarktstand

Nr. 2267

Auf einem Weihnachtsmarkt in Mitte brannte gestern Abend ein Marktstand vollständig aus. Nach bisherigen Erkenntnissen und Angaben von Zeugen bemerkte der Marktstandbetreiber gegen 20.15 Uhr eine Rauchentwicklung an seinem Stand auf dem Weihnachtsmarkt in der Panoramastraße. Sofortige Löschversuche von Ersthelfern konnten nicht verhindern, dass das Feuer auch den danebenliegenden Marktstand, eine Holzpyramide, eine Pagode und einen Stromverteilerkasten beschädigte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Für die Dauer des Einsatzes der Rettungskräfte wurde der Weihnachtsmarkt im Zeitraum von 20.20 Uhr bis 21.20 Uhr geräumt. Der 42-jährige Marktstandbetreiber erlitt Verbrennungen im Gesicht und an der Hand. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein 21-jähriger Marktangestellter, der beim Löschen unterstützt hatte, erlitt Atembeschwerden und wurde ambulant behandelt. Inwieweit ein gasbetriebener Heizofen ursächlich für den Brand sein könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.