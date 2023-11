Einbruch und antisemitische Schmierereien

Nr. 2204

Gestern Nachmittag wurde bei der Polizei ein Einbruch in ein Lokal in Lichtenberg angezeigt, der bereits in der Nacht vom 26. auf den 27. November stattgefunden haben soll. Zwei bislang unbekannte Personen drangen nach bisherigen Erkenntnissen gewaltsam über Kellerräume in den Schankraum des Lokals ein und entwendeten mehrere Flaschen mit Spirituosen. Außerdem sollen die Tatverdächtigen antisemitische Schmierereien an einer Kellertür hinterlassen haben. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.