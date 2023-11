Mann beschädigt Bus

Nr. 2196

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einer Sachbeschädigung zum Ortsteil Falkenhagener Feld alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer eines Busses der Linie X 37 gegen 19.10 Uhr an der Bushaltestelle Westerwaldstraße gehalten haben. Als er dort auf einen Mann aufmerksam geworden sein soll, der einen stark alkoholisierten Eindruck auf ihn machte, soll er sich gegen eine Beförderung entschieden und dem Mann nicht die Türen geöffnet haben. Daraufhin soll sich der 31-jährige Mann vor den Bus gestellt haben, um den 27-jährigen Berufskraftfahrer an der Weiterfahrt zu hindern. Im weiteren Verlauf soll sich der 31-Jährige selbst die Türen geöffnet, in den Bus gestiegen und dort mit einem Nothammer diverse Fensterscheiben zerschlagen haben. Die im Bus befindlichen Fahrgäste wurden nicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Dort wurde er einer Psychiaterin vorgestellt und stationär aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Abschnittskommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.