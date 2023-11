Seniorin vermisst

Nr. 2165

Seit Dienstag, den 21. November 2023 wird die 76-jährige Seniorin Monika PETRAS aus Friedenau vermisst. Frau PETRAS ist aufgrund ihrer Demenz orientierungslos und kann sich nicht artikulieren. Sie kann möglicherweise ihren Namen nennen, jedoch keine zusammenhängenden Sätze bilden. Sie ist circa 150 cm groß, sehr schlank und trägt schulterlanges braunes Haar, das an den Seiten weiß ist.

Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Leggings und einem dunkelblauen Pullover.

Wer hat Frau PETRAS nach ihrem Verschwinden um 15 Uhr gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthalt machen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-473445 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.