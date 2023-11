Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2154

Die 6. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin haben gestern Abend die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Plänterwald aufgenommen. Gegen 21.40 Uhr erschien ein 34-jähriger Mann auf einer Tankstelle in der Bulgarischen Straße und bezichtigte sich selbst, soeben jemanden getötet zu haben. Alarmierte Einsatzkräfte führte der Mann wenig später in den angrenzenden Treptower Park zur Kiehnwerderallee an eine Stelle im Uferbereich der Spree. Dort fanden die Kräfte einen leblosen Mann, der mehrere Stichverletzungen aufwies. Eine durch Rettungskräfte durchgeführte Reanimation des 29-Jährigen verlief erfolglos. Der

festgenommene 34-Jährige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Berlin wird die Leiche heute Vormittag obduziert. Die Ermittlungen dauern an.