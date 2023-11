Bei Rot über die Straße - Intensivstation

Nr. 2152

Für eine Jugendliche endete gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall in Kreuzberg auf der Intensivstation. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte sie gegen 14.40 Uhr bei Rot die Straße Hasenheide an der Einmündung Jahnstraße, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Eine 43-jährige Frau, die mit ihrem Krankentransporter auf der mittleren Fahrspur auf der Hasenheide in Richtung Südstern unterwegs war, konnte gerade noch rechtzeitig bremsen. Dem 41-jährigen Fahrer eines BMW auf der linken Spur gelang das nicht mehr. Er fuhr die 17 Jährige an. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie mit inneren Verletzungen ins Krankenhaus, wo sie auf die Intensivstation kam. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.