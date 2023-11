Seniorin bei Unfall im Bus gestürzt und verletzt

Nr. 2121

Bei einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf wurde gestern Nachmittag ein Fahrgast eines BVG-Busses verletzt. Ein 42-Jähriger war gegen 15.15 Uhr mit seinem Audi im Hohenzollerndamm in Richtung Seesener Straße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte der Autofahrer in Höhe der Eisenzahnstraße mit seinem Wagen den Fahrstreifen nach rechts und übersah dabei offenbar den in gleicher Richtung fahrenden BVG-Bus der Linie 115. Es kam zum Zusammenstoß. In der Folge stürzte eine 86-jährige Passagierin des Busses und zog sich eine Verletzung an einem Fuß zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Seniorin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).