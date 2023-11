Fußgänger bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

Nr. 2116

Heute Nacht wurden Polizei und Rettungskräfte nach Mitte zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn alarmiert, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der 60-jährige Mann gegen 0.30 Uhr die Friedrichstraße circa 50 Meter von einem Ampelübergang entfernt. Dabei übersah er offenbar die von der Weidendammbrücke in Richtung Georgenstraße fahrende Straßenbahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte der 63-jährige Tramfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fußgänger zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus; mittlerweile soll er außer Lebensgefahr sein. Während der Unfallaufnahme musste die Friedrichstraße von 0.30 Uhr bis 3.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Davon waren auch die Straßenbahnlinien M1 und M12 betroffen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).