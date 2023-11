Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem Auto – ein Mann verletzt

Nr. 2062

Nach einem Verkehrsunfall flüchtete gestern Abend ein Autofahrer in Alt-Treptow. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen fuhr ein 58-Jähriger gegen 18.35 Uhr auf der Elsenstraße in Richtung Am Treptower Park. An der Kreuzung Elsenstraße/Am Treptower Park sei er nach links auf die Straße Am Treptower Park abgebogen. Zeitgleich sei ein unbekannter Autofahrer aus entgegengesetzter Richtung kommend, bei Rot in den Kreuzungsbereich eingefahren. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der 58-jährige Fahrer erlitt Kopf- und Rumpfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Der unbekannte Fahrer flüchtete zu Fuß vom Unfallort Richtung Treptower Park.

Während alarmierte Polizeibeamte den Unfall aufnahmen, erschien ein 48-jähriger Mann am Unfallort und gab an, dass das Verursacherfahrzeug sein Wagen sei. Zuvor habe ein Unbekannter in der Kiefholzstraße sein Auto gestohlen und sei Richtung Elsenstraße geflüchtet. Kurze Zeit später sei es zu dem Verkehrsunfall gekommen. Das Verursacherfahrzeug wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.