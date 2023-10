Zwei Personen tot in Wohnung aufgefunden

Nr. 2023

Besorgte Bekannte einer Familie alarmierten gestern Mittag die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus nach Plänterwald. Die Einsatzkräfte fanden gegen 12.30 Uhr in einer Wohnung in der Köpenicker Landstraße die Leichname einer 69-jährigen Frau und ihres 41-jährigen Sohnes, die beide Schussverletzungen aufwiesen. Bislang gehen die Ermittlerinnen und Ermittler der 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes von einem Totschlag mit anschließender Selbsttötung aus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Berlin werden die Leichname heute obduziert. Die Ermittlungen dauern an.