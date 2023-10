Mutter beraubt

Nr. 1770

In der vergangenen Nacht raubte ein Unbekannter die Tasche einer Frau in Gropiusstadt. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen soll der Mann gegen 23.15 Uhr die Mutter im Beisein ihres neunjährigen Kindes am Eingang des U-Bahnhofs Wutzkyallee zuerst zu Boden gezogen und anschließend mit Faustschlägen sowie Fußtritten attackiert haben. Anschließend soll er die Handtasche der 36-Jährigen an sich genommen und mit dieser geflüchtet sein. Die Frau erlitt Verletzungen am Kopf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Angehörige nahmen das Kind, welches nicht verletzt wurde, in ihre Obhut. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).