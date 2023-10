Mann mit Stichverletzung aufgefunden

Nr. 1966

Heute früh wurde im Märkischen Viertel ein Mann mit einer Stichverletzung aufgefunden. Nach Angaben des 26-jährigen Fahrers eines Personenbeförderungsunternehmens war dieser kurz vor 5 Uhr mit einem Pkw auf dem Eichhorster Weg in Richtung Finsterwalder Straße unterwegs, als er eine auf dem Rücken liegenden Person auf der Fahrbahn bemerkte, nach links auswich und dabei mit einem geparkten Pkw kollidierte. Der liegende Mann hatte eine Stichverletzung im Bauchbereich. In der Wunde steckte ein längeres Küchenmesser. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 69-jährigen Verletzten in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde. Seine Verletzung soll lebensbedrohlich gewesen sein. Der 26-Jährige und sein gleichaltriger Fahrgast blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen. Sie dauern an.