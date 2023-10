Mieterin stirbt bei Wohnungsbrand

Nr. 1954

Gestern Vormittag ist eine Frau bei einem Wohnungsbrand in Köpenick gestorben. Gegen 9.10 Uhr bemerkte eine Anwohnerin Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mahlower Straße und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer drangen wenig später gewaltsam in die Wohnung im Hochparterre ein und löschten brennende Möbel. Im Badezimmer der Wohnung fanden die Einsatzkräfte die leblose 36-jährige Mieterin, die trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen am Ort verstarb. Andere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.